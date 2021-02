Heather Parisi: “Hong Kong, virus sparito senza vaccino e lockdown” (Di sabato 20 febbraio 2021) Report Heather Parisi Hong Kong. Nella ex colonia britannica la situazione legata alla pandemia mostra una sorprendente normalità. Heather Parisi continua a fare da ‘reporter’ improvvisata da Hong Kong, dove vive da diverso tempo con la sua famiglia. Giorno dopo giorno lei fa vedere un posto che ora appare decisamente libero dalla pandemia. E lei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 febbraio 2021) Report. Nella ex colonia britannica la situazione legata alla pandemia mostra una sorprendente normalità.continua a fare da ‘reporter’ improvvisata da, dove vive da diverso tempo con la sua famiglia. Giorno dopo giorno lei fa vedere un posto che ora appare decisamente libero dalla pandemia. E lei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

vucciria79 : Non vedo l’ora di spaparanzarmi sul divano tipo Heather Parisi nella sigla di Fantastico. - GianLuc94194549 : @heather_parisi Il CDC ha aggiornato il VAERS, che tiene traccia delle lesioni e dei decessi causati dai vaccini. I… - Massimo_dlp : @Johnny__Love Quando ero ragazzino, lo sapeva fare solo Heather Parisi. - AntonioGarau10 : @heather_parisi Ma in carcere sono meno 'invasivi' - Ale_CNCC : RT @0zen_: Cose da fare in webcam per scioccare il meeting -Ballare Disco Bambina di Heather Parisi vestito da Winny Pooh -Apparire nudo t… -