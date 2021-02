Hausen | un complesso che assorbe le sofferenze dei residenti nella nuova serie horror di Sky Atlantic

(Di sabato 20 febbraio 2021)- SkyPuò una casa nutrirsi dellee dei disagi dei suoi inquilini? E’ questa la condizione in cui si troveranno a vivere i protagonisti di, latedesca in onda da stasera, alle 21.15, su Sky. Una fiaba dark, che ha al suo interno gli elementi tipici dell’, del mistero e e del dramma, strutturata in otto episodi prodotti da Sky Deutschland e Sky Studios, in collaborazione con Lago Film, e diretti da Thomas Stuber.: trama e anticipazioni La storia ruoterà attorno al sedicenne Juri (Tristan Göbel) che, in seguito alla morte della madre, si trasferirà col padre Jaschek (Charly Hübner) in unresidenziale malandato situato...

In, di cui abbiamo potuto vedere i primi episodi in anteprima, ci troviamo in un enormeresidenziale, buio e fatiscente, isolato nel mezzo di una natura brulla e boscosa. Non ...Nel cast e personaggi disu Sky Atlantic, Tristan Göbel nei panni del sedicenne Juri, che si trasferisce insieme al padre Jaschek in un malandatoresidenziale di periferia dopo la ...La recensione di Hausen, la prima serie horror targata Sky Original ambientata in un terrificante edificio che si nutre della sofferenza dei suoi inquilini. Cominciamo questa recensione di Hausen, la ...Può una casa nutrirsi delle sofferenze e dei disagi dei suoi inquilini? E’ questa la condizione in cui si troveranno a vivere i protagonisti di Hausen, la nuova serie tedesca in onda da stasera, alle ...