Hausen | la recensione | un misterioso e terrificante edificio nella serie horror Sky

Leggi su movieplayer

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ladi, la primatargata Sky Original ambientata in unche si nutre della sofferenza dei suoi inquilini. Cominciamo questadi, la primatargata Sky Original, con la constatazione di quanto sia ancora possibile, nel mondo dei prodotti di questo genere, rielaborare un tema forse fin troppo abusato e stantio come quello della casa infestata e farne qualcosa di particolare ed inaspettato. Latedesca diretta da Thomas Stuber fa - come i più famosi rappresentati di questo tipo di racconti - dell'atmosfera plumbea e della location quasi claustrofobica i suoi più grandi punti di forza, lavorando su come spaventare lo ...