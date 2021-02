Haaland ancora dominante: doppietta allo Schalke (4-0) e derby della Ruhr per il Dortmund (Di sabato 20 febbraio 2021) Il derby della Rurh se lo aggiudica il Borussia Dortmund che si impone 4-0 a Gelsenkirchen in casa dello Schalke 04. I gialloneri trascinati ancora una volta da Herling Braut Haaland. Il giovane danese ha realizzato una doppietta nel 4-0 finale per il Borussia. Le altre due reti segnate da Sancho e Guerreiro. Il Borussia si porta a 36 punti, al sesto posto, a -6 dalla zona Champions. Sempre più ultimo lo Schalke. Foto: Twitter Borussia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) IlRurh se lo aggiudica il Borussiache si impone 4-0 a Gelsenkirchen in casa dello04. I gineri trascinatiuna volta da Herling Braut. Il giovane danese ha realizzato unanel 4-0 finale per il Borussia. Le altre due reti segnate da Sancho e Guerreiro. Il Borussia si porta a 36 punti, al sesto posto, a -6 dalla zona Champions. Sempre più ultimo lo. Foto: Twitter Borussia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

