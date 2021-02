Guerini visita il presidio vaccinale anti Covid-19 alla Cecchignola di Roma

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il Ministro della Difesasi reca inall’ospedale militare della, a, dove verranno vaccinate fino a 2500 persone al giorno, nell’ambito dell’operazione EOS Il Ministro della Difesahato l’ospedale militare della, a, il giorno 18 Febbraio. Scopo dellaera ispezionare le postazioni per vaccinazioni-19 realizzate in situ e che permetteranno di vaccinare fino a 2.500 persone al giorno. Le postazioni saranno operative dal 22 Febbraio per il personale delle Forze Armate, e successivamente per la popolazione. Complessivamente ci saranno 32 postazioni, in cui operereranno 40 medici e 70 infermieri di tutte le Forze Armate e ...

