Gravidanza gemellare ad alto rischio, Giorgia e Chiara abbracciano la vita (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGrande gioia per D.A. di anni 32, professionista salernitana e del marito C.T., 35 anni, professionista salernitano, nell'apprendere la notizia di una Gravidanza tanto attesa, però ben presto fonte di preoccupazione nel venire a conoscenza che si trattava di una Gravidanza gemellare con una sola placenta che nutriva i due gemellini, fonte di possibili gravi rischi e complicazioni. I futuri genitori decisero di affidarsi al dr.Raffaele Petta, notoriamente esperto in "Gravidanza a rischio" . Furono eseguiti controlli ravvicinati con esecuzione della misurazione delle translucenze nucali e dello studio premorfologico e morfologico dei gemellini con le più moderne tecnologie in 3 e 4 D. Alla 23° settimana si stabilì un rallentamento della crescita fetale più spiccatamente ...

