Grande Fratello Vip, Maurizio Costanzo stronca il reality e i concorrenti: "Ha toccato il fondo" (Di sabato 20 febbraio 2021) Una stagione controversa del Grande Fratello Vip, su cui si esprime con note di biasimo anche il conduttore iconico di Mediaset, Maurizio Costanzo. Il reality di Alfonso Signorini non ha fatto mancare le polemiche, sia per la lunghezza insolita, con i concorrenti chiusi nella Casa del Grande Fratello Vip da quasi 5 mesi, sia per i comportamenti di alcuni protagonisti. Le espulsioni non sono mancate, con alcuni gieffini usciti in temi record per frasi decisamente imperdonabili. Grande Fratello Vip stroncato da Maurizio Costanzo Lo storico conduttore, che ha portato alla ribalta quelli che sarebbero poi diventati personaggi televisivi di punta, non usa mezzi ...

