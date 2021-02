Grande Fratello Vip, Maurizio Costanzo attacco durissimo, le sue parole colpiscono duro (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Grande Fratello vip, quest’anno sta piacendo poco e, anche se viene seguito e gli ascolti sono abbastanza buoni, le critiche nei suoi confronti sono ferocissime. Tempo fa Selvaggia Lucarelli ebbeo modo di criticarlo dicendo che, ad essere sbagliata è, a monte, la scelta della produzione, di mettere nella casa, delle schegge impazzite per farle impazzire ancor di più e che il risultato che si ottiene è esattamente quello che si vorrebbe ottenere salvo poi scandalizzarsi di ciò che succede, prendere le distanze, colpevolizzare ed espellere. L’analisi che ha fatto la Lucarelli non ha avuto alcun riscontro da parte del padrone di casa del programma, Alfonso Signorini, che non ha commentato in alcun modo le idee della Lucarelli ma, piuttosto, è andato dritto per la sua strada continuando sulla stessa scia. Maurizio ... Leggi su baritalianews (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilvip, quest’anno sta piacendo poco e, anche se viene seguito e gli ascolti sono abbastanza buoni, le critiche nei suoi confronti sono ferocissime. Tempo fa Selvaggia Lucarelli ebbeo modo di criticarlo dicendo che, ad essere sbagliata è, a monte, la scelta della produzione, di mettere nella casa, delle schegge impazzite per farle impazzire ancor di più e che il risultato che si ottiene è esattamente quello che si vorrebbe ottenere salvo poi scandalizzarsi di ciò che succede, prendere le distanze, colpevolizzare ed espellere. L’analisi che ha fatto la Lucarelli non ha avuto alcun riscontro da parte del padrone di casa del programma, Alfonso Signorini, che non ha commentato in alcun modo le idee della Lucarelli ma, piuttosto, è andato dritto per la sua strada continuando sulla stessa scia....

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - Alen73551773 : RT @Ri_Ghetto: STEFANIA SEI TU IL GRANDE FRATELLO CAZZO SEI TUUUUUUUUUU #GFvip - Raffy045 : RT @dimmidiretta: Quando mi chiedono quanto sono ossessionata dal Grande Fratello da 1 a 10 rispondo Francesco Oppini ??#gfvip #tzvip https… -