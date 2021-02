Grande Fratello Vip: gli outfit femminili della puntata di ieri (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip fa parlare di sé anche per i look femminili. Dalla Gregoraci a Giulia Salemi gli outfit più belli La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha sancito l’eliminazione di Giulia Salemi in favore di Stefania Orlando, che indossava un lungo vestito rosa, chiuso in vita da una cintura nera. Anche questa puntata ha visto le partecipanti sfoggiare look importanti e famosi. Vediamoli tutti. Giulia Salemi ha indossato un abito particolarmente audace, firmato Versace. Il tessuto leggerissimo di colore verde era caratterizzato da una stampa foliage. Secondo quanto accennato nel corso della puntata da Alfonso Signorini, lo stesso abito era stato indossato da Jennifer Lopez, ma la ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 febbraio 2021) IlVip fa parlare di sé anche per i look. Dalla Gregoraci a Giulia Salemi glipiù belli LadidelVip ha sancito l’eliminazione di Giulia Salemi in favore di Stefania Orlando, che indossava un lungo vestito rosa, chiuso in vita da una cintura nera. Anche questaha visto le partecipanti sfoggiare look importanti e famosi. Vediamoli tutti. Giulia Salemi ha indossato un abito particolarmente audace, firmato Versace. Il tessuto leggerissimo di colore verde era caratterizzato da una stampa foliage. Secondo quanto accennato nel corsoda Alfonso Signorini, lo stesso abito era stato indossato da Jennifer Lopez, ma la ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - GrandeFratello : La comunicazione ufficiale di Grande Fratello in merito all'interruzione temporanea della sessione di televoto: ecc… - DRosmello : @pharmony_2 Ci sono frasi che non vengono accettate se il Grande Fratello lo decide - Dario04680650 : Quella di ieri è stata la puntata del venerdì più vista di tutta questa edizione del Grande Fratello: ringraziate I… -