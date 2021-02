Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco l’eliminato e chi al televoto (Di sabato 20 febbraio 2021) Chi è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello Vip? Dopo che lunedì scorso non c’è stato nessun concorrente ad essere eliminato dal talent show di Canale 5, nella quarantunesima puntata di venerdì 19 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha letto in diretta il nuovo verdetto, dopo alcuni problemi iniziali legati ad alcuni voti anomali. Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip? L’attesa per conoscere il verdetto ufficiale è andata avanti per diverse ore dove ci si è concentrati molto su Giulia Salemi per ricostruire i difficili rapporti con Stefania, entrambe in nomination, fino a sviscerare il dolce rapporto di questi ultimi due mesi con PierPaolo fino all’incontro con il papà Mario. Al momento del ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 20 febbraio 2021) Chi èdalla Casa delVip? Dopo che lunedì scorso non c’è stato nessun concorrente ad essere eliminato dal talent show di Canale 5, nella quarantunesima puntata di venerdì 19 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha letto in diretta il nuovo verdetto, dopo alcuni problemi iniziali legati ad alcuni voti anomali. Chi èdalVip? L’attesa per conoscere il verdetto ufficiale è andata avanti per diverse ore dove ci si è concentrati molto su Giulia Salemi per ricostruire i difficili rapporti con Stefania, entrambe in nomination, fino a sviscerare il dolce rapporto di questi ultimi due mesi con PierPaolo fino all’incontro con il papà Mario. Al momento del ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - tempoweb : #GFvip Giulia Salemi eliminata. Scintille in studio con la Gregoraci, ecco i tre in nomination @giadinagrisu… - 3lisea_ : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi: “ma non è Grande Fratello senza di me e Stefania insieme” #GFVIP -