Grande Fratello Vip 5 | giorno 159 | commenti al live

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - bojafauss : BASTA grande fratello B A S T A non ne posso più ho silenziato 238 hashtag e parole e continuano comunque a spuntar… - rattanelcuore : RT @Ginginnigin: Stefania nel frattempo vi sta insegnando come si fa il grande fratello. Prendete appunti. #tzvip #sovip #nostefynogf -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

(@GrandeFratello) E aggiunge: 'Io sto male perchè non so fingere e per me è importante. Non puoi più attaccare nessuno e allora attacchi me. Ogni volta che prendo una decisione che ...... che portò la giustizia a interessarsi una prima volta alla "familia". Una famiglia per ... Ma Julien Kouchner,di "Victor" e Camille, non ci sta. "Non ho mai creduto che mia zia Marie - ...Venerdì 19 febbraio è andata in onda la 41esima puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia ...L’emergenza sanitaria aveva bloccato l’accoglienza dei pazienti cardiopatici. Ripresi gli interventi salva-vita per i piccoli provenienti da tutto il mondo ...