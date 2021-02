Governo | Draghi ha fretta ma la partita per i sottosegretari è in piena evoluzione Lunedi si chiude?

matteosalvinimi : Governo Draghi, sondaggio #portaaporta Rai Uno: Lega sempre forte e primo partito italiano, al 25%, centrodestra al… - fattoquotidiano : ESPULSIONI I parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno votato No al governo Draghi sono gli unici che hanno de… - La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Il discorso di Draghi per metà era elogio del Conte 2, e l'altra metà uguale al disc… - GiacomoPetrell4 : RT @fogna_la: Ultime dal governo: la frana dei 5Stelle accresce il peso di Lega e Forza Italia. Ora spostare subito la macchina della Melon… - JaqIrene : RT @tempoweb: Divieto di spostamenti tra regioni fino al 5 marzo e zona arancione nazionale. Ecco la stretta di #Draghi #governo #covid #20… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Il Sole 24 ORE

... Oppo Find X2 Pro Lamborghini: la "supercar" cinese è un lusso per pochi Articolo 20 febbraio 2021 Italia Europa Samsung Motorola Apple Il meglio di 1 Scenario Pensioni, le opzioni del...La squadra dinon è ancora stata completata, ma su lacune caselle sarà lo stesso presidente del Consiglioa mettere l'ultima parola dopo un confrnto con i partiti. Dopodomani si dovrebbe chiudereI big Cinque Stelle si scaldano per la corsa al nuovo direttorio a 5, ma intanto un papabile si è fatto da parte. In una diretta Instagram, Alessandro Di Battista ha chiarito non solo di non avere int ...follonica. Pochi giorni fa si è svolta l’assemblea del Partito democratico di Follonica, in modalità da remoto, per permettere una partecipazione più ampia possibile. I temi che hanno fatto da traccia ...