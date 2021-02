Gotti: “Sicurezza e personalità per affrontare il Parma” (Di sabato 20 febbraio 2021) Ecco le dichiarazioni di mister Gotti alla vigilia dell’impegno dei bianconeri al Tardini contro il Parma domenica 21 febbraio alle 12.30 Come avete assorbito il ko con la Roma?Abbiamo perso in maniera rotonda per mano di un’ottima squadra ma concedendo troppo in un brutto primo tempo. Nel complesso non è stata una partita all’altezza delle qualità di questa Udinese. In settimana ci siamo detti quello che dovevamo dirci.Contro il Parma come andrà interpretata la gara?Con grande umiltà e rispetto dell’avversaria, ma anche con Sicurezza e personalità rispetto a quelle che sono le nostre idee di gioco e le nostre qualità.Quanto le dispiace aver visto fermarsi proprio ora Deulofeu?Credo dispiaccia un po’ a tutti perché nelle ultime settimane abbiamo visto un crescendo continuo da parte sua. Bisogna ... Leggi su udine20 (Di sabato 20 febbraio 2021) Ecco le dichiarazioni di misteralla vigilia dell’impegno dei bianconeri al Tardini contro ildomenica 21 febbraio alle 12.30 Come avete assorbito il ko con la Roma?Abbiamo perso in maniera rotonda per mano di un’ottima squadra ma concedendo troppo in un brutto primo tempo. Nel complesso non è stata una partita all’altezza delle qualità di questa Udinese. In settimana ci siamo detti quello che dovevamo dirci.Contro ilcome andrà interpretata la gara?Con grande umiltà e rispetto dell’avversaria, ma anche conrispetto a quelle che sono le nostre idee di gioco e le nostre qualità.Quanto le dispiace aver visto fermarsi proprio ora Deulofeu?Credo dispiaccia un po’ a tutti perché nelle ultime settimane abbiamo visto un crescendo continuo da parte sua. Bisogna ...

