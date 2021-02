Giulia Salemi, il vero super abito al GF Vip: impossibile non riconoscerlo, ma pochi sanno quanto costa (Di sabato 20 febbraio 2021) “Se devo uscire dal GF Vip almeno lo faccio con stile”. Sono le che parole Giulia Salemi, che poi è effettivamente stata eliminata dal reality, ha rivolto al papà, entrato nella Casa per farle una sorpresa. Poco dopo il verdetto comunicato da Alfonso Signorini: fuori Giulia, dentro Stefania. Così ha deciso il pubblico del GF Vip, chiamato a esprimersi su una nomination di fuoco questa settimana. La Orlando per la verità l’ha spuntata per una manciata di voti: Giulia è stata infatti eliminata con il 46% dei voti a favore, quindi con uno scarto minimo con la showgirl. L’influencer non si è commossa ma ha subito pensato a Pierpaolo Pretelli. E Alfonso Signorini ha deciso di comunicare prima a Zorzi e a Pretelli la scelta del pubblico chiamandoli, separatamente, per non far capire a tutta la casa la notizia. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) “Se devo uscire dal GF Vip almeno lo faccio con stile”. Sono le che parole, che poi è effettivamente stata eliminata dal reality, ha rivolto al papà, entrato nella Casa per farle una sorpresa. Poco dopo il verdetto comunicato da Alfonso Signorini: fuori, dentro Stefania. Così ha deciso il pubblico del GF Vip, chiamato a esprimersi su una nomination di fuoco questa settimana. La Orlando per la verità l’ha spuntata per una manciata di voti:è stata infatti eliminata con il 46% dei voti a favore, quindi con uno scarto minimo con la showgirl. L’influencer non si è commossa ma ha subito pensato a Pierpaolo Pretelli. E Alfonso Signorini ha deciso di comunicare prima a Zorzi e a Pretelli la scelta del pubblico chiamandoli, separatamente, per non far capire a tutta la casa la notizia. (Continua dopo ...

fanpage : #Gfvip, 'Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano', la battuta di Tommaso Zorzi non è pas… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - siricrederanno : RT @blurrygomvez: buongiorno solo a Giulia Salemi che neanche il tempo di uscire dalla casa ha tolto il follow al ratto e rosadua mia regi… - Novella_2000 : I fan hanno tenuto d’occhio il profilo Instagram di Giulia Salemi e hanno notato un particolare (ma sarà vero?)… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro Alfonso Signorini Dopo l'eliminazione di Giulia Salemi , Signorini ha voluto far parlare le due 'rivali' e ha mostrato un video riassunto delle più grandi liti che ci sono state tra le due.' Che me..e che siete, fino ...

GF Vip, sfuriata di Alfonso Signorini contro Samantha De Grenet Nella serata di venerdì 20 febbraio è andata in onda una nuova puntata in diretta del 'Grande Fratello Vip'. Per la grande tristezza di Pierpaolo Pretelli, è stata Giulia Salemi a lasciare per sempre il reality show. Ha dunque perso il confronto al televoto con Stefania Orlando, che può ancora lottare per un posto in finale. Ma la serata è stata contraddistinta ...

La storia d'amore fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli - Grande Fratello VIP Video Mediaset Play Grande Fratello Vip, Gregoraci sbotta con Signorini e sbaglia: ecco perché La showgirl calabrese si è ritrovata faccia a faccia con Giulia Salemi, in studio, dopo che quest’ultima è stata eliminata perdendo al televoto contro Stefania Orlando. Naturalmente il direttore di ...

Gf Vip 2020, Giulia Salemi eliminata - Il meglio e il peggio Ho iniziato questo percorso nel Grande Fratello e rifarei tutto quello che ho fatto, tutte le emozioni che ho vissuto - compreso Pier - ma la nostra amicizia era una cosa diversa dal loro rapporto. Ch ...

Dopo l'eliminazione di, Signorini ha voluto far parlare le due 'rivali' e ha mostrato un video riassunto delle più grandi liti che ci sono state tra le due.' Che me..e che siete, fino ...Nella serata di venerdì 20 febbraio è andata in onda una nuova puntata in diretta del 'Grande Fratello Vip'. Per la grande tristezza di Pierpaolo Pretelli, è stataa lasciare per sempre il reality show. Ha dunque perso il confronto al televoto con Stefania Orlando, che può ancora lottare per un posto in finale. Ma la serata è stata contraddistinta ...La showgirl calabrese si è ritrovata faccia a faccia con Giulia Salemi, in studio, dopo che quest’ultima è stata eliminata perdendo al televoto contro Stefania Orlando. Naturalmente il direttore di ...Ho iniziato questo percorso nel Grande Fratello e rifarei tutto quello che ho fatto, tutte le emozioni che ho vissuto - compreso Pier - ma la nostra amicizia era una cosa diversa dal loro rapporto. Ch ...