Giornata nazionale dei Professionisti Sanitari nel ricordo di quelli scomparsi per Covid (Di sabato 20 febbraio 2021) All’inizio di ogni turno di lavoro sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare gli infermieri che hanno perso la vita a causa del Covid. È questa l’iniziativa in programma oggi, sabato (20 febbraio) in occasione della “Giornata nazionale dei Professionisti Sanitari, socioSanitari, socioassistenziali e del volontariato”, istituita per il 20 febbraio, con la legge numero 155/2020. L’evento si celebra per la prima volta proprio nel 2021, l’Anno internazionale degli operatori Sanitari e assistenziali, proclamato dagli Stati membri della 73esima Assemblea mondiale della sanità. La richiesta di osservare un minuto di silenzio per ricordare i colleghi vittime del Covid, arriva dalla Federazione nazionale degli ordini ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 febbraio 2021) All’inizio di ogni turno di lavoro sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare gli infermieri che hanno perso la vita a causa del. È questa l’iniziativa in programma oggi, sabato (20 febbraio) in occasione della “dei, socio, socioassistenziali e del volontariato”, istituita per il 20 febbraio, con la legge numero 155/2020. L’evento si celebra per la prima volta proprio nel 2021, l’Anno interdegli operatorie assistenziali, proclamato dagli Stati membri della 73esima Assemblea mondiale della sanità. La richiesta di osservare un minuto di silenzio per ricordare i colleghi vittime del, arriva dalla Federazionedegli ordini ...

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella per la Giornata Nazionale del personale #sanitario: “Riconoscenza del Paese ve… - SenatoStampa : #20febbraio, prima #GiornataDeiCamiciBianchi. L’istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, socio… - Anpasnazionale : ?? Con noi, sempre accanto. Con cura. Oggi #20febbraio è la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, socio… - albertodipietro : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella per la Giornata Nazionale del personale #sanitario: “Riconoscenza del Paese verso color… - Alessia_Bettini : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella per la Giornata Nazionale del personale #sanitario: “Riconoscenza del Paese verso color… -