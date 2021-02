Giornata mondiale delle balena | le curiosità da sapere sui giganti del mare

(Di sabato 20 febbraio 2021) Plastiche, pesca illegale e persino un misterioso virus. Sono tante le minacce che insidiano le balene al giorno d’oggi, aumentando in maniera allarmante il rischio di estinzione. Eppure questi giganti del mare sono una straordinaria riserva di biodiversità e hanno persino un ruolo chiave nell’assorbimento di CO2. Un animale da record che ha poteri da supereroe e che in occasione della Giornata mondiale delle balene, il 20 febbraio, vogliamo riscoprire.

UNICEF_Italia : I bambini che sono stati soldati portano in sé cicatrici indelebili, che tornano a popolare i loro incubi anche dop… - Avvenire_Nei : #papaFrancesco Il Signore ispiri ognuno a farsi vicino a chi soffre, ai piccoli anzitutto, e a mettere i deboli al… - crociangelini : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 20 febbraio Giornata mondiale della Giustizia Sociale. Tale concetto significa pari condizioni tra i… - EtienneLorenza : RT @FabioFranchi1: Visto cosa sta succedendo in Israele? Ora sono gli ebrei a discriminare ed escludere dalla vita sociale i loro compatrio… - Morbidosamente : RT @dale__duro: Oggi è la giornata mondiale di qualcosa o ce putimm arrepusà? -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale

Ad avanzare la candidatura è Sestriere , come annunciato in- proprio da Cortina - dalla Fis e dalla Regione Piemonte. "Stiamo finendo un grandea Cortina, un successo assoluto e ...DELLA LINGUA GRECA 2021 In diretta dalle 11.00 alle 13.00 è trasmessa la MARATONA "IL GRECO FA TESTO" sul tema ""/PALINGENESI con la partecipazione degli studenti dei Licei Classici ...Una gara entusiasmante, disputata sulla Labirinti, pista impegnativa, lunga e barrata alla perfezione. Il gigante maschile dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo ha regalato spettacolo, emozioni ...Primi passi di Draghi, ora pienamente in carica dopo la fiducia. Inaugurando l’anno giudiziario dice: "Equilibrio tra fiducia e responsabilità" ...