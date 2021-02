Giornata dei Camici Bianchi, Paola Turci canta al “Gemelli” (Di sabato 20 febbraio 2021) Per celebrare la prima Giornata dei Camici Bianchi, Officine Buone ha realizzato un evento musicale insieme all’Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli, reparto con cui collabora da anni. Testimonial dell’evento Paola Turci, che si è esibita sulla terrazza esterna del Day Hospital Spina Bifida, visibile ai pazienti ricoverati. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Per celebrare la primadei, Officine Buone ha realizzato un evento musicale insieme all’Oncologia Pediatrica del Policlinico, reparto con cui collabora da anni. Testimonial dell’evento, che si è esibita sulla terrazza esterna del Day Hospital Spina Bifida, visibile ai pazienti ricoverati. sat/red su Il Corriere della Città.

