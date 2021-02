Giornalisti | il sindaco di Avellino segnalato al Consiglio di disciplina

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Hoquesta mattina aldi– dichiara Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine deidella Campania – il comportamento deldiGianluca Festa, giornalista pubblicista, nei confronti di colleghi irpini. Ildeve sapere che Facebook e i social non sono una zona franca della nostra deontologia per poter insultare liberamente iche seguono la cronaca della citta’ di. Sara’, dunque, ildi. come prevede la legge, a valutare il suo comportamento”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Irpiniaoggi.it

"Ancora una volta il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, utilizza modalità senza contradditorio come le dirette Facebook per offendere e denigrare i giornalisti irpini. Il suo, è un atteggiamento inaccettabile che il ...