Gina Carano: "Disney ha già bullizzato altre persone, mi hanno licenziata per le mie idee politiche" (Di sabato 20 febbraio 2021) Gina Carano ha rilasciato un'intervista, che verrà diffusa domenica, in cui sostiene di essere stata bullizzata dalla Disney a causa delle sue idee politiche. Gina Carano ha rilasciato un'intervista a The Daily Wire che verrà trasmessa domenica e in cui dichiara di non essere stata l'unica persona bullizzata dalla Disney. L'attrice sembra intenzionata ad attaccare nuovamente lo studio che l'ha licenziata togliendole la parte di Cara Dune in The Mandalorian a causa dei contenuti ritenuti offensivi o irrispettosi condivisi negli ultimi mesi sui social media. In un breve video apparso online tratto dalla conversazione, Gina Carano dichiara: "Ho affrontato così tante cose e ho visto così tanto ora, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021)ha rilasciato un'intervista, che verrà diffusa domenica, in cui sostiene di essere stata bullizzata dallaa causa delle sueha rilasciato un'intervista a The Daily Wire che verrà trasmessa domenica e in cui dichiara di non essere stata l'unica persona bullizzata dalla. L'attrice sembra intenzionata ad attaccare nuovamente lo studio che l'hatogliendole la parte di Cara Dune in The Mandalorian a causa dei contenuti ritenuti offensivi o irrispettosi condivisi negli ultimi mesi sui social media. In un breve video apparso online tratto dalla conversazione,dichiara: "Ho affrontato così tante cose e ho visto così tanto ora, ...

Ultime Notizie dalla rete : Gina Carano Gina Carano è diventata l'attrice più popolare del momento Ogni medaglia ha due facce. E così, anche se Gina Carano è stata licenziata ed esclusa dal cast di The Mandalorian dopo alcuni post controversi pubblicati sui social, l'interprete risulta essere l'attrice più popolare del momento. Lo testimonia ...

Il film di Mortal Kombat si mostra con il primo trailer italiano Vedi anche Gina Carano rompe il silenzio dopo il suo licenziamento 5 giorni fa Inoltre troviamo Max Huang come Kung Lao; Sisi Stringer come Mileena; Matilda Kimber è la giovane Emily mentre Laura ...

Gina Carano è diventata l'attrice più popolare del momento Lo rivela lo Star Meter di IMDb: Gina Carano, dopo il licenziamento, è popolarissima. Servirà a rimettere in sesto la carriera dell'attrice?

