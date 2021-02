GF Vip, Sonia Lorenzini stronca Maria Teresa Ruta: “È molto eccessiva…” (Di sabato 20 febbraio 2021) Sonia Lorenzini contro Maria Teresa Ruta Gabriele Parpiglia, nel nuovo appuntamento del format web Casa Chi ha avuto ospite Sonia Lorenzini, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato l’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal reality show di Canale 5. La ragazza trova giusta l’uscita di della madre di Guenda Goria, ammettendo anche che non le è piaciuta come inquilina del loft di Cinecittà. “L’ho trovata sempre molto eccessiva…non mi sono neanche piaciute alcune dichiarazioni che ha fatto nell’ultima settimana di permanenza”, ha asserito la donna. Quest’ultima ha fatto riferimento al fatto che la giornalista abbia svelato di aver inventato ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 20 febbraio 2021)controGabriele Parpiglia, nel nuovo appuntamento del format web Casa Chi ha avuto ospite, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato l’eliminazione didal reality show di Canale 5. La ragazza trova giusta l’uscita di della madre di Guenda Goria, ammettendo anche che non le è piaciuta come inquilina del loft di Cinecittà. “L’ho trovata semprenon mi sono neanche piaciute alcune dichiarazioni che ha fatto nell’ultima settimana di permanenza”, ha asserito la donna. Quest’ultima ha fatto riferimento al fatto che la giornalista abbia svelato di aver inventato ...

