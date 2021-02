GF Vip, Giulia Salemi rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Il gioco è finito”, parole forti (Di sabato 20 febbraio 2021) GF Vip, Giulia Salemi rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Il gioco è finito”, ecco le sue parole nel dettaglio, il lungo sfogo. GF Vip, Giulia Salemi rompe il silenzio dopo l’eliminazione: ecco le sue prime parole, il lungo sfogo su InstagramNella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, venerdì 19 febbraio, Giulia Salemi ha dovuto definitivamente abbandonare la casa. La bellissima influencer ha perso al televoto contro una delle ‘regine’ di questa edizione, Stefania Orlando, e ha lasciato il gioco a meno di due settimane dalla finale. Il suo è stato ... Leggi su altranotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) GF Vip,il: “Il”, ecco le suenel dettaglio, il lungo sfogo. GF Vip,il: ecco le sue prime, il lungo sfogo su InstagramNella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, venerdì 19 febbraio,ha dovuto definitivamente abbandonare la casa. La bellissima influencer ha perso al televoto contro una delle ‘regine’ di questa edizione, Stefania Orlando, e ha lasciato ila meno di due settimane dalla finale. Il suo è stato ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è... GIULIA. #GFVIP - VanityFairIt : Ed è subito bufera social - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - Roberta09736515 : Dayane Mello: 'A Rosalinda ho dato il mio cuore' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via @GrandeFratello l’hai usata,… - vip_erella : RT @RoriC75: SCUSATE IO NON CAPISCO SE STEFANIA È SALVATA DA ALMENO 4 FANDOM POTENTISSIMI CHE IERI L’HANNO FATTA ARRIVARE AL 57% MI SPIEGA… -