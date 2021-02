GF Vip | fantasma all’interno della Casa | “Potrebbe essere qualcuno morto”

Leggi su chenews

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il ‘GF Vip‘ non smette mai di stupire e a quanto parepiù spiata dagli italiani ci sarebbe un: “sul set“ Alfonso Signorini, Fonte foto: MediasetPlayIl ‘GF Vip‘ continua a sorprendere e pare chepiù spiata dagli italiani ci sia un, ma di chi si tratta? “sul set“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, ormai a popolare lapiù spiata dagli italiani sono rimasti davvero in pochi, infatti, dopo l’eliminazione di Giulia Salemi in a concorrere per la ...