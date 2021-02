GF Vip: Elisabetta Gregoraci “benedice” i Prelemi (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip è ricco di sorprese, anche inaspettate; la scorsa puntata è stata ricca di avvenimenti burrascosi che hanno infuocato ancor di più gli animi nella casa. Tra i tanti fuochi accesi, due storiche nemiche hanno trovato un punto di incontro: tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi l’ascia di guerra è stata sotterrata. Pierpaolo Pretelli, finalista del Grande Fratello Vip, non può certo dire di non aver vissuto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip è ricco di sorprese, anche inaspettate; la scorsa puntata è stata ricca di avvenimenti burrascosi che hanno infuocato ancor di più gli animi nella casa. Tra i tanti fuochi accesi, due storiche nemiche hanno trovato un punto di incontro: trae Giulia Salemi l’ascia di guerra è stata sotterrata. Pierpaolo Pretelli, finalista del Grande Fratello Vip, non può certo dire di non aver vissuto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Notiziedi_it : Elisabetta Gregoraci: ecco l’outfit di stasera al GF Vip 5 - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci: ecco l’outfit di stasera al GF Vip 5 - #Elisabetta #Gregoraci: #l’outfit - CViaggiatrice : @vip_erella Siamo veramente stufi che tirino in ballo Elisabetta per esaltare la loro beniamina e la coppietta. Que… - infoitcultura : “Con Elisabetta Gregoraci non c’è stato niente”, parla il rapper finito in mezzo al gossip del GF Vip - Indisself : un nuovo format sta per essere lanciato, docu-reality che vedrà come protagonisti indiscussi: Tommaso Zorzi, Stefan… -