GF Vip | Costanzo attacca il reality | “Ha toccato il fondo”

Leggi su solodonna

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il marito di Maria De Filippi si scaglia contro Il Grande Fratello Vip: non risparmia critiche al programma e spiega che è caduto in basso, ma la colpa non è da imputare né al format e nemmeno al conduttore, Alfonso Signorini, al contrario grande professionista. Ma la colpa, secondo il giornalista è dei comportamenti dei concorrenti. È anche vero che il giornalista non ha mai amato ilArticolo completo: dal blog SoloDonna