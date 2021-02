Gf Vip 5, quarantunesima puntata: eliminata Giulia Salemi, al televoto vanno… (Di sabato 20 febbraio 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con una precisazione importante da parte di Alfonso Signorini riguardo i problemi al televoto che si sono verificata ieri e oggi: il conduttore ha infatti chiarito che la sessione è stata temporaneamente sospesa a causa di una mole anomala di voti, salvo sottolineare che tutte le sessioni si sono svolte alla presenza di un notaio che ha certificato la validità dei voti. Dopo un rapido saluto a Stefania Orlando e Giulia Salemi, candidate all’eliminazione, Alfonso ha voluto subito parlare della nascente storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e dei dubbi che fuori e dentro la Casa stanno nascendo nelle persone, con i due concorrenti che si sono dichiarati sicuri del loro rapporto. Il segmento successivo, invece, è stato dedicato all’amicizia incrinata tra ... Leggi su isaechia (Di sabato 20 febbraio 2021) L’ultimadel Grande Fratello Vip si è aperta con una precisazione importante da parte di Alfonso Signorini riguardo i problemi alche si sono verificata ieri e oggi: il conduttore ha infatti chiarito che la sessione è stata temporaneamente sospesa a causa di una mole anomala di voti, salvo sottolineare che tutte le sessioni si sono svolte alla presenza di un notaio che ha certificato la validità dei voti. Dopo un rapido saluto a Stefania Orlando e, candidate all’eliminazione, Alfonso ha voluto subito parlare della nascente storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e dei dubbi che fuori e dentro la Casa stanno nascendo nelle persone, con i due concorrenti che si sono dichiarati sicuri del loro rapporto. Il segmento successivo, invece, è stato dedicato all’amicizia incrinata tra ...

fabiofabbretti : #GFVIP, quarantunesima puntata – Stefania elimina Giulia. Dayane vs tutti (o quasi). In 3 al televoto… - SmorfiaDigitale : 'Grande Fratello Vip 5', segui la quarantunesima puntata in tempo reale - Tgcom2... - IsaeChia : #GfVip 5, quarantunesima puntata: eliminata #GiuliaSalemi, al televoto vanno… #tzvip - zazoomblog : GF Vip 5 quarantunesima puntata in diretta – Giulia vs Stefania - #quarantunesima #puntata #diretta - 32Magico : 'Grande Fratello Vip 5', segui la quarantunesima puntata in tempo reale - TGCOMNotizie principali - Google News -