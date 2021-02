(Di sabato 20 febbraio 2021) Il commesso racconta un particolare agghiacciante. E intanto una moltitudine di persone si raccoglie davanti al negozio durante il presidio del collettivo Non una di meno. L'omicida: "Lei non mi voleva più, così l'ho colpita"

repubblica : Genova, la donna uccisa si era pagata il funerale : 'Aveva capito che sarebbe finita male': Il commesso racconta un… - repubblica : ?? Genova, la donna uccisa in via Colombo si era pagata il funerale: 'Aveva capito che sarebbe finita male' - Corriere : La donna uccisa a Genova si era già pagata il funerale. «Sapeva che sarebbe finita così» - daisy_petal_ : RT @beabri: - Pavia, una donna strangolata dall'uomo che voleva lasciare; - Genova, una donna uccisa a coltellate dall'ex; - Roma, una donn… - __MarLT : RT @beabri: - Pavia, una donna strangolata dall'uomo che voleva lasciare; - Genova, una donna uccisa a coltellate dall'ex; - Roma, una donn… -

. Sarà eseguita lunedì dal medico legale Lucrezia Mazzarella l' autopsia per stabilire con ... preso l'ex compagno di Clara Ceccarelli: ha confessato aggressione Omicidio in via Colombo,......suo negozio in centro adall'ex compagno, aveva avuto un presagio di quanto le sarebbe capitato. E due settimane fa, secondo quanto raccontato dal commesso che ogni tanto la aiutava, la...