Genova | il commesso della donna uccisa dall' ex | ' Clara aveva incubi e si era pagata il funerale'

(Di sabato 20 febbraio 2021) commenta A svelare un inquietante retroscena, all'indomani dell'omicidio diCeccarelli per mano del suo ex, è ildel suo negozio a. 'Due settimane fa, - ha riferito Herbert Lima, ...

Sono agghiaccianti le confessioni delche lavorava saltuariamente nel negozio di Clara Ceccarelli , la negoziante uccisa ieri pomeriggio in pieno centro a, dal suo ex compagno ......vittima di femminicidio con un presidio organizzato dal centro antiviolenza Mascherona di: "... Clara sapeva: aveva pagato il suo funerale, ha raccontato ilimpiegato nel negozio della ...Sono agghiaccianti le confessioni del commesso che lavorava saltuariamente nel negozio di Clara Ceccarelli, la negoziante uccisa ieri pomeriggio in pieno centro a Genova, dal suo ex compagno Renato ...GENOVA. “Clara mi ha confidato che faceva strani sogni e che aveva già pagato il suo funerale”. È la testimonianza agghiacciante di Herbert Lima, il commesso del negozio di Clara Ceccarelli, la 69enne ...