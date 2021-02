Genova | 69enne uccisa da trenta coltellate nel suo negozio | l’ex compagno ha confessato il femminicidio

(Di sabato 20 febbraio 2021)ha ammesso di aver accoltellato Clara Ceccarelli, la donna di 69 anninel pomeriggio nel suodi pantofole in pieno centro a. Quando è stato fermato dai carabinieri, Renato Scapusi, 59 anni e disoccupato, stava cercando di uccidersi lanciandosi da Mura delle Cappuccine, vicino all’ospedale Galliera. Aveva vagato alcune ore vicino al luogo del delitto. Gli agenti lo hanno visto e lo hanno chiamato per nome, lui ha risposto “sono io” e non si è più gettato. Una volta in questura, ha parlato dell’aggressione ed è emerso che l’uomo era stato sottoposto a cure psichiatriche. Clara Ceccarelli stava lavorando nel proprioin via Colombo quando è stata colpita con una trentina di. La polizia è arrivata sul posto dopo ...

Genova, via Colombo: erano passate da poco le 19 di ieri, venerdì 19 febbraio 2021, quando il centro cittadino si è trasformato nel teatro dell'omicidio di Clara Ceccarelli. Clara Ceccarelli, 69enne commerciante, è stata assassinata ieri sera dal suo ex compagno mentre stava chiudendo il proprio negozio di via Colombo a Genova. L'uomo ha aggredito la donna e l'ha uccisa con una trentina di coltellate.