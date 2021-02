Genova | 69enne uccisa da trenta coltellate nel suo negozio | l’ex compagno ha confessato Il commesso | “Si era già pagata il funerale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 febbraio 2021) Renato Scapusi, 59 anni, hal’omicidio della ex compagna Clara Ceccarelli,conal collo e all’addome nel suoin pieno centro a. Quando è stato fermato dai poliziotti, l’uomo, disoccupato, stava cercando di uccidersi lanciandosi da Mura delle Cappuccine, vicino all’ospedale Galliera dopo avere vagato alcune ore vicino al luogo del delitto. Gli agenti lo hanno visto e lo hanno chiamato per nome, lui ha risposto “sono io” e non si è più gettato. Una volta in questura, ha parlato dell’aggressione ed è emerso che era stato sottoposto a cure psichiatriche. Secondo ilche in modo saltuario lavorava per la Ceccarelli, la donna “due settimane fa si era andata a pagare il ...