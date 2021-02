Genoa-Verona 2-2: gol di Badelj al 95?, destro al volo fantastico (VIDEO) (Di sabato 20 febbraio 2021) Milan Badelj ha siglato una rete importantissima per la stagione del Genoa, decretando le sorti del match con il Verona, valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/2021. Il centrocampista croato ha tirato fuori un destro al volo dal proprio cilindro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, superando un incolpevole Silvestri. Ballardini in festa, Juric disperato per un pari in extremis. Di seguito il VIDEO del meraviglioso gol di Badelj, valso il 2-2 al 95?. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Milanha siglato una rete importantissima per la stagione del, decretando le sorti del match con il, valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/2021. Il centrocampista croato ha tirato fuori unaldal proprio cilindro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, superando un incolpevole Silvestri. Ballardini in festa, Juric disperato per un pari in extremis. Di seguito ildel meraviglioso gol di, valso il 2-2 al 95?. SportFace.

Adnkronos : Genoa-Verona pareggio show, Badelj gol al 94' e finisce 2-2 - migumari8448 : RT @cmdotcom: #SerieA: Badelj al 93', il Genoa in 10 riprende 2-2 il Verona #GenoaVerona LIVE: alle 20.45 #SassuoloBologna, formazioni uffi… - TUTTOJUVE_COM : Genoa - Verona 2-2. I rossoblù pareggiano al 94' - sscalcionapoli1 : Genoa-Hellas Verona, 2-2: i rossoblù acciuffano il pari in extremis #SerieATIM #GenoaVerona - Laumare9 : RT @Scomodo2063: #Genoa bisogna dirlo: il Verona ha giocato meglio, creato di più e spesso ci ha messo sotto. Ma è proprio in questi casi c… -