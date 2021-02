Genoa | Rovella | “Pari emozione unica Juve? Ogni tanto qualche battuta dai compagni”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il momento magico delcontinua. Il Grifone riesce a imporre ilanche all'Hellas Verona di Ivan Juric in una sfida tra le rivelazioni della stagione. Il 2-2 firmato da Milan Badelj nel finale fa felici gli uomini di Davide Ballardini e lancia ulteriormente i gialloblu.caption id="attachment 1097183" align="alignnone" width="2094" (Getty Images)/captionSODDISFATTOIl difensore Nicolòcommenta il risultato ai microfoni di Sky Sport: "Pareggiare così è stata un'. Un gol all'ultimo così fa esultare tutti, è stato un gol importante. Quando siamo rimasti in dieci si è vista la forza del gruppo che ci ha trasmesso il mister. Se il mister deciderà di farmi giocare io sarò pronto per far vedere le mie qualità, altrimenti andrà bene lo stesso. Mio futuro alla? ...

Corner di, Vieira anticipa di testa Pandev mettendo fuori area dove Badelj è libero di ...coperto riesce solo a toccare il pallone ma non a deviare la sfera che regala così il pareggio alNicolò, centrocampista deldi proprietà della Juve, ha parlato del suo futuro e non solo. Le ...Non sento la pressione di essere definito un predestinato, io mi alleno e cero di imparare da tutti i compagni di squadra, non penso ad altro. I miei sogni? in primis salvarmi con il Genoa, il resto ...Nel Verona Faraoni va fuori per crampi ed entra Vieira. GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (66' Scamacca), Badelj, Zajc (46' Shomurodov), Czyborra (46' Pelleg ...