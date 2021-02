Genoa-Hellas Verona, le probabili formazioni del match (Di sabato 20 febbraio 2021) I liguri, rivitalizzati dalla cura Ballardini, affrontano al Ferraris il Verona di Juric nell’anticipo delle 18.00 Genoa-Hellas Verona è l’anticipo delle 18 del sabato di Serie A. Due squadre che navigano a centro classifica dopo un inizio molto diverso tra loro. Se il Verona ha fin da subito impressionato soprattutto per la solidità difensiva, il Genoa ha dovuto aspettare l’arrivo di Ballardini sulla panchina per iniziare a prendere quota in classifica: ben 18 i punti conquistati dal tecnico. QUI Genoa – Qualche dubbio per Ballardini per la formazione. Davanti a Perin, in difesa dovrebbe rientrare Criscito che sembra aver smaltito l’infortunio subito contro il Torino. Se non dovessse farcela è pronto a giovare Goldaniga. A centrocampo torna Badelj dopo la ... Leggi su zon (Di sabato 20 febbraio 2021) I liguri, rivitalizzati dalla cura Ballardini, affrontano al Ferraris ildi Juric nell’anticipo delle 18.00è l’anticipo delle 18 del sabato di Serie A. Due squadre che navigano a centro classifica dopo un inizio molto diverso tra loro. Se ilha fin da subito impressionato soprattutto per la solidità difensiva, ilha dovuto aspettare l’arrivo di Ballardini sulla panchina per iniziare a prendere quota in classifica: ben 18 i punti conquistati dal tecnico. QUI– Qualche dubbio per Ballardini per la formazione. Davanti a Perin, in difesa dovrebbe rientrare Criscito che sembra aver smaltito l’infortunio subito contro il Torino. Se non dovessse farcela è pronto a giovare Goldaniga. A centrocampo torna Badelj dopo la ...

Genoa - Hellas Verona, le probabili formazioni dei maggiori quotidiani Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Tre formazioni diverse per i tre maggiori quotidiani sportivi nazionali. Genoa - Hellas Verona letta sulla carta stampata inizia con il 3 - 5 - 2 di mister Ballardini e il 3 - 4 - 2 - 1 più mobile di Ivan Juric, ex di turno. Il tecnico rossoblù conferma la solita mediana: ...

Le probabili formazioni di Genoa-Hellas Verona: Shomurodov insidia Pandev dal 1' TUTTO mercato WEB Serie A, il programma di sabato 20 febbraio Serie A, il programma e i risultati di sabato 20 febbraio. Lazio contro la Sampdoria. Il resoconto completo della giornata.

Onofri: “Juric e Ballardini potrebbero annullarsi a vicenda” Il pilastro rossoblù ha parlato con i colleghi de L’Arena in vista del match in programma stasera tra il Grifone e l’Hellas Quando si parla di Genoa non si può non parlare di Claudio Onofri, autentica ...

