Genoa, Ballardini: “Il punto conquistato ci carica. Oggi non eravamo brillanti…” (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Genoa non molla mai. Il Grifone rimonta il Verona proprio in extremis e si salva, strappando un prezioso 2-2. Decisiva una rete di Badelj in pieno recupero. I liguri continuano la loro serie di risultati positivi, che avvicina sensibilmente alla salvezza.caption id="attachment 1084337" align="alignnone" width="3543" Ballardini, getty images/captionLE PAROLE DI BallardiniIl tecnico Davide Ballardini analizza la prestazione della sua squadra a Sky Sport: "Ero felice e contento per il risultato quando ha segnato Badelj. La squadra ha giocatori di grande gamba. Davanti a noi c'erano alcuni nazionali. Il Verona è una formazione con un'idea precisa che sviluppa bene. Non eravamo al meglio o brillanti come in altre occasioni. Siamo riusciti a prendere un punto importante. I ragazzi sono ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilnon molla mai. Il Grifone rimonta il Verona proprio in extremis e si salva, strappando un prezioso 2-2. Decisiva una rete di Badelj in pieno recupero. I liguri continuano la loro serie di risultati positivi, che avvicina sensibilmente alla salvezza.caption id="attachment 1084337" align="alignnone" width="3543", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Davideanalizza la prestazione della sua squadra a Sky Sport: "Ero felice e contento per il risultato quando ha segnato Badelj. La squadra ha giocatori di grande gamba. Davanti a noi c'erano alcuni nazionali. Il Verona è una formazione con un'idea precisa che sviluppa bene. Nonal meglio o brillanti come in altre occasioni. Siamo riusciti a prendere unimportante. I ragazzi sono ...

ricky_sgambe : RT @buoncalcio: Genoa, Ballardini: “È un punto di straordinaria importanza” - rptmtt : RT @StefanoTrotta1: Sarò sicuramente di parte, ma di allenatori intellettualmente onesti come Ballardini, anche nella narrazione delle inte… - tomatoitalian : RT @SoyCalcio_: ?? El rendimiento del Genoa desde que llegó Ballardini: ? 2-2 Verona ? 0-0 Torino ? 2-1 Napoli ? 0-3 Crotone ? 1-0 Cagliar… - buoncalcio : Genoa, Ballardini: “È un punto di straordinaria importanza” - NeroAzzurro20 : @pisto_gol dai maurizio non metto in discussione ballardini...ma il genoa nelle ultime settimane è stato preso a pa… -