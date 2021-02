Gelato avvelenato per il principino George: tutto iniziò nel 2018 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tanta paura ieri, 19 febbraio 2020, quando sono arrivate le prime notizie sul tentato avvelenamento del principino George. Fanpage ha scritto che il piano sarebbe stato opera del conoscente un terrorista già arrestato nel luglio 2020 per aver progettato un attacco durante la pandemia del Coronavirus. Questa storia, in poche parole, suona tanto come un passaparola tra il terrorista, l’amico e un agente sotto copertura. Rimettiamo ordine tra le fonti. Il piano di un amico di Abu? Il piano per avvelenare il principino George sarebbe stato questo: recarsi presso il più vicino Sainsbury’s (una catena di supermercati) e avvelenare i gelati. Prima o poi Kate Middleton e il principe William avrebbero acquistato dei gelati proprio in quella filiale, li avrebbero portati a casa e il principino ... Leggi su bufale (Di sabato 20 febbraio 2021) Tanta paura ieri, 19 febbraio 2020, quando sono arrivate le prime notizie sul tentato avvelenamento del. Fanpage ha scritto che il piano sarebbe stato opera del conoscente un terrorista già arrestato nel luglio 2020 per aver progettato un attacco durante la pandemia del Coronavirus. Questa storia, in poche parole, suona tanto come un passaparola tra il terrorista, l’amico e un agente sotto copertura. Rimettiamo ordine tra le fonti. Il piano di un amico di Abu? Il piano per avvelenare ilsarebbe stato questo: recarsi presso il più vicino Sainsbury’s (una catena di supermercati) e avvelenare i gelati. Prima o poi Kate Middleton e il principe William avrebbero acquistato dei gelati proprio in quella filiale, li avrebbero portati a casa e il...

