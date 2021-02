Galliani e il retroscena sull’arrivo di Balotelli svelato all’Équipe | “Raiola non ha voluto commissioni”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 20 febbraio 2021) Non solo in Italia. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adrianoattira anche la stampa estera. L'Équipe ha infatti dedicato un servizio ai brianzoli, nel quale l'Ad biancorosso haunriguardo l'arrivo di Marioin Brianza, dopo la doppia esperienza vissuta insieme al Milan: "Mi ci èun secondo! E devo dire che il suo agente, Mino, si è comportato molto bene. Mi ha detto «Scelga lei la paga, io non prendo»". Foto: Twitter Monza