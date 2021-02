Galleria dell’Accademia di Firenze chiusa: ma i cantieri vanno avanti (Di sabato 20 febbraio 2021) Verrà aperta una porta che metterà in comunicazione gli ambienti delle sale dedicate alle mostre temporanee con il dipartimento degli Strumenti Musicali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 febbraio 2021) Verrà aperta una porta che metterà in comunicazione gli ambienti delle sale dedicate alle mostre temporanee con il dipartimento degli Strumenti Musicali L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Galleria dell’Accademia di Firenze chiusa: ma i cantieri vanno avanti - LightWords77 : Il 16 Gennaio si è inaugurata, negli spazi della #galleria #TizianaDiCaro, “Costruire un’ isola” la prima personale… - CommozioniA : @Laura__3012 @MuseiRealiTo @MissTiptree @MarinaMasala1 @marilovesgr33n @DBking85 @BrindusaB1 @CarmenqRoma @ejlazar… - geocappiello : RT @geocappiello: #18February #February18 #18Febbraio 2021 In memory of Michelangelo Buonarroti (1475-1564) ???? David (1501-04) Carrara ma… - FareculturaMag : Firenze: al via i lavori per un nuovo accesso al Dipartimento Strumenti Musicali della Galleria dell’Accademia. -

Ultime Notizie dalla rete : Galleria dell’Accademia Lucio Fontana e Osvaldo Borsani, un tango per il design – We Wealth We Wealth