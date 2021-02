G7 unito per i vaccini: stanziati 7,5 miliardi per Paesi poveri (Di sabato 20 febbraio 2021) Il G7 è unito nella lotta al Covid-19 e stanzia 7,5 miliardi a favore dei Paesi più poveri. E’ questo il grandissimo risultato raggiunto dal vertice online dei Sette Grandi, cui hanno partecipato per la prima volta Mario Draghi, in qualità di Premier, il Presidente americano Joe Biden, che ha riportato gli Stati Uniti nell’OMS , inaugurando una nuova era di concertazione, ed il nuovo Premier giapponese Yoshihide Suga, succeduto a Shinzo Abe la scorsa estate. Presenti all’appuntamento virtuale i membri di lungo corso, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ed il Presidente francese Emmanuel Macron, assieme alla Presidente della UE, Ursula von der Leyen, ed al Premier canadese Justin Trudeau. Il senso delle discussioni è chiaro, la salute è un bene globale e non può essere un beneficio solo dei Paesi ... Leggi su quifinanza (Di sabato 20 febbraio 2021) Il G7 ènella lotta al Covid-19 e stanzia 7,5a favore deipiù. E’ questo il grandissimo risultato raggiunto dal vertice online dei Sette Grandi, cui hanno partecipato per la prima volta Mario Draghi, in qualità di Premier, il Presidente americano Joe Biden, che ha riportato gli Stati Uniti nell’OMS , inaugurando una nuova era di concertazione, ed il nuovo Premier giapponese Yoshihide Suga, succeduto a Shinzo Abe la scorsa estate. Presenti all’appuntamento virtuale i membri di lungo corso, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ed il Presidente francese Emmanuel Macron, assieme alla Presidente della UE, Ursula von der Leyen, ed al Premier canadese Justin Trudeau. Il senso delle discussioni è chiaro, la salute è un bene globale e non può essere un beneficio solo dei...

