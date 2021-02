G7: Draghi e Biden incontrano i potenti. Vaccini al centro del summit (Di sabato 20 febbraio 2021) Per i neo eletti presidenti di Italia e USA, ieri l’incontro al G7. Sul tavolo povertà, Vaccini e la fine dell’America First La prima di Draghi e Biden Davanti uno schermo, seduti dietro una scrivania, prende vita il G7 ai tempi del Coronavirus. Italia, Francia, Germania, UK, Canada, USA e Unione Europea si sono incontrati per discutere delle problematiche comuni. Sul tavolo la sfida al superamento della pandemia, un piano di vaccinazioni a partire dai paesi più poveri e allo stesso tempo un programma Covax coeso tra i diversi stati. In questo panorama fanno la loro prima apparizione tra i “potenti” il neo Presidente del Consiglio, ma non nuovo agi occhi dei leader, Mario Draghi e Joe Biden. Per il Premier italiano la priorità è la “salute e bene pubblico globale“. Mentre il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Per i neo eletti presidenti di Italia e USA, ieri l’incontro al G7. Sul tavolo povertà,e la fine dell’America First La prima diDavanti uno schermo, seduti dietro una scrivania, prende vita il G7 ai tempi del Coronavirus. Italia, Francia, Germania, UK, Canada, USA e Unione Europea si sono incontrati per discutere delle problematiche comuni. Sul tavolo la sfida al superamento della pandemia, un piano di vaccinazioni a partire dai paesi più poveri e allo stesso tempo un programma Covax coeso tra i diversi stati. In questo panorama fanno la loro prima apparizione tra i “” il neo Presidente del Consiglio, ma non nuovo agi occhi dei leader, Marioe Joe. Per il Premier italiano la priorità è la “salute e bene pubblico globale“. Mentre il ...

Capezzone : +++Oggi su ?@LaVeritaWeb?+++ Esordio di Draghi al G7: -Johnson dona ai paesi poveri i vaccini Uk in surplus -tutti… - Agenzia_Italia : Biden si congratula con Draghi: 'Non vedo l'ora di collaborare' - cozzmat : RT @Capezzone: +++Oggi su ?@LaVeritaWeb?+++ Esordio di Draghi al G7: -Johnson dona ai paesi poveri i vaccini Uk in surplus -tutti scoprono… - MariaAlessia : Vedere #Draghi in rappresentanza dell'Italia al #G7Summit, allo stesso piano di #Merkel, #Macron, #Johnson, #Biden.… - Alex60409022 : RT @Capezzone: +++Oggi su ?@LaVeritaWeb?+++ Esordio di Draghi al G7: -Johnson dona ai paesi poveri i vaccini Uk in surplus -tutti scoprono… -