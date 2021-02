Fratoianni (Si) contro il Governo: “Ambientalismo di facciata, è ‘restaurazione anti ecologica’” (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA – “Nei giorni scorsi abbiamo espresso il nostro scetticismo per un’ambientalismo di facciata che sta andando tanto di moda nel Palazzo. Ma non avremmo mai pensato che la realtà, a poche ore dalla nascita del governo, avrebbe superato ogni immaginazione”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Leggi su dire (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA – “Nei giorni scorsi abbiamo espresso il nostro scetticismo per un’ambientalismo di facciata che sta andando tanto di moda nel Palazzo. Ma non avremmo mai pensato che la realtà, a poche ore dalla nascita del governo, avrebbe superato ogni immaginazione”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

laura_ceruti : RT @ConteZero76: Scopro ora che aver chiesto a Fratoianni se ha preso la tessera di FdI (in risposta al suo fervorino contro il governo Dra… - ConteZero76 : Scopro ora che aver chiesto a Fratoianni se ha preso la tessera di FdI (in risposta al suo fervorino contro il gove… - ocsecnarf1 : RT @carladiveroli: Mi accuseranno di essere la “solita renziana”, mentre invece amo ragionare. Riflettete su questi numeri: è giusto che I… - bonebag69 : @ricpuglisi @robersperanza Se è vero che non ha più un sostegno parlamentare dal momento che LEU si è scisso e Frat… - Axen0s : @solosumisura @QuaiDavide @CicRosina @matteorenzi ma il mandante di cosa? Marino aveva contro tutto il consiglio co… -