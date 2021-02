Fratelli d’Italia Sannio, Matera nomina la nuova squadra provinciale (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Prosegue la riorganizzazione del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio. Il neo Coordinatore provinciale Domenico Matera, in accordo con la vice coordinatrice Francesca Pedicini, ha provveduto nella giornata odierna alla ratifica delle nuove cariche interne al partito. La nuova squadra è così composta: Segretario Amministrativo Arturo Del Peschio, Responsabile Organizzazione ed Eventi Ciro Vallone, Responsabile Tesseramento e vicesegretario Amministrativo Francesco Mazzini, Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa Alessio Scocca. “Continuiamo a strutturare il Partito – ha dichiarato il Coordinatore provinciale Domenico Matera – con delle conferme ma anche ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Prosegue la riorganizzazione del coordinamentodi. Il neo CoordinatoreDomenico, in accordo con la vice coordinatrice Francesca Pedicini, ha provveduto nella giornata odierna alla ratifica delle nuove cariche interne al partito. Laè così composta: Segretario Amministrativo Arturo Del Peschio, Responsabile Organizzazione ed Eventi Ciro Vallone, Responsabile Tesseramento e vicesegretario Amministrativo Francesco Mazzini, Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa Alessio Scocca. “Continuiamo a strutturare il Partito – ha dichiarato il CoordinatoreDomenico– con delle conferme ma anche ...

