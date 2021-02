Fortnite e Street Fighter uniscono le forze | il battle royale di Epic Games accoglie Ryu e Chun-Li

(Di sabato 20 febbraio 2021)continua a reclutare personaggi da ogni parte del mondo: dopo le collaborazioni con Marvel, DC, The Walking Dead, Terminator e molti altri, questa volta è tempo di volare nei cabinati arcade giapponesi. Grazie ad una partership con Capcom,sta per introdurre due nuove skin provenienti nientemeno che dal mondo di: a partire da oggi, 20 febbraio, sarà possibile giocare al popolarenei panni di Ryu e-Li, i due iconici personaggi di2 e dei suoi vari sequel. La presentazione delle skin e il bizzarro reclutamento da parte dell'Agente Jonesy (parte dell'attuale narrativa di) è visibile nel trailer qui di seguito: Leggi altro...

Multiplayerit : Fortnite x Street Fighter? Ryu e Chun-Li compaiono in un leak nel gioco Epic Games - Master67Silver : RT @FranckJonesy: Mi preciosa Chun-Li de street fighter llega a Fortnite ?? - EmanuelMG11 : @Fortnite_ES street fighter un poco de mi infancia ???? - GamingToday4 : Fortnite x Street Fighter? Ryu e Chun-Li compaiono in un leak nel gioco Epic Games - NewsStoryline : ??UFFICIALE Primo round: Ryu e Chun-Li di Street Fighter si affrontano su Fortnite. 21 Febbraio all'01:00 ora ital… -

Arrivano online dei leak decisamente attendibili, che voglionoFighter II essere protagonista del prossimo crossover di: a rivelarli due nomi piuttosto noti nell'ambiente, Lucas7yoshi e ShiinaBR , che hanno riportato su Twitter la prova video ...Al momento Epic Games non si è ancora pronunciata su quanto scovato dai dataminer, ma contiamo che l'annuncio ufficiale di questo nuovo crossover tra gli universi diFighter possa ...Fortnite rivela la sua nuova collaborazione: in arrivo oggi le nuove skin dedicate a Street Fighter 2, con Ryu e Chun-Li pronti a conquistare il battle royale di Epic Games.Fortnite x Street Fighter 2 potrebbe essere il nuovo crossover in arrivo, considerando che Ryu e Chun-Li sono comparsi in un leak nel gioco Epic Games.. Fortnite potrebbe presto accogliere un crossove ...