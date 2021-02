Formazioni ufficiali Venezia-Entella | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ledi, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di. Partita che sulla carta sembrerebbe scontata ma occhio alle sorprese. i lagunari sono sicuramente la squadra più in forma dell’intero campionato e provengono da quattro vittorie e un pareggio negli ultimi cinque incontri portandosi a solo un punto dal secondo posto. Gli ospiti invece stanno vivendo un periodo nero: quattro sconfitte filate e ultimo posto in classifica. Fischio d’inizio fissato per le ore 14:00: ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.