(Di sabato 20 febbraio 2021) Laè al lavoro per sviluppare quella che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere l'erede. Le immagini ottenute in anteprima mostrano undel modello, visibile per la prima volta con la carrozzeria definitiva, impegnato durante alcuni collaudi su strada. La Casa americana ha scelto di abbandonare il settore ormai poco remunerativo delle berline medie, dove era presente con la Fusion e, appunto, la, e ha messo in cantiere una sorta di, che dovrebbe debuttare entro la fine del 2021. Una sportiva a ruote alte. La nuova, che potrebbe chiamarsi, presenta un assetto rialzato, con la gommatura che, invece, rimane prettamente stradale. I passaruota sono evidenziati da un profilo ...

lugro81 : RT @quattroruote: La #Ford #Mondeo #Evos è stata avvistata per la prima volta con la carrozzeria definitiva: il modello di serie dovrebbe d… - dinoadduci : Ford Mondeo Evos - Avvistato un prototipo della crossover-coupé - quattroruote : La #Ford #Mondeo #Evos è stata avvistata per la prima volta con la carrozzeria definitiva: il modello di serie dovr… - HarehillsWMCFC : RT @Jonnya1919: 2015 Ford Mondeo 1.6 TDCi Titanium Econetic £5,595 Ono - Jonnya1919 : 2015 Ford Mondeo 1.6 TDCi Titanium Econetic £5,595 Ono -

Ultime Notizie dalla rete : Ford Mondeo

Quattroruote

Laè al lavoro per sviluppare quella che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere l'erede della. Le immagini ottenute in anteprima mostrano un prototipo del modello, visibile per la prima ...I fatti per cui sono indagati i tre ragazzi risalgono alla notte del 20 ottobre scorso, quando furono danneggiati unae un Fiat Fiorino parcheggiati per strada. Contro entrambe le vetture ...Ford annuncia l’imminente cambio di passo per la sua Mondeo. Le vendite del marchio Ford in Europa sono diminuite gradualmente negli ultimi anni. L’ultimo “più” (dello 0,5 %) risale al 2016. Nel 2020 ...Annuncio vendita Ford Mondeo Station Wagon 2.0 TDCi 150 CV S&S Station Wagon Business usata del 2016 a Bari nella sezione Auto usate di Automoto.it ...