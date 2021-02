(Di domenica 21 febbraio 2021) Un uomo di 64, residente nel Pistoiese, è morto questo pomeriggio in seguito almento delche stava guidando, in un terreno di sua proprietà nel comune di, in provincia di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Firenzuola: muore a 64 anni sotto il trattore che si ribalta -

LA NAZIONE

L'uomo, residente nel Pistoiese, si trovava in un terreno di sua proprietà nel comune di. Sul posto, oltre i sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.... nel comune di, in provincia di Firenze. Dopo la chiamata alla centrale operativa appena ...durante un'escursione in mountain bike Tragico schianto,nella notte a 22 anni...Un uomo di 64 anni, residente nel Pistoiese, è morto questo pomeriggio in seguito al ribaltamento del trattore che stava guidando, in un terreno di sua proprietà nel comune di Firenzuola, in provincia ...FIRENZUOLA - Un 64enne è morto oggi 20 febbraio, a metà pomeriggio, schiacciato sotto il peso del proprio trattore. L'uomo, originario del Pistoiese, in un terreno di sua proprietà, in località Ca' di ...