Fiocco rosa per Belen Rodriguez, arriva la piccola Luna Marie (Di sabato 20 febbraio 2021) Belen Rodriguez la showgirl più amata al mondo è felicemente innamorata del suo nuovo compagno Antonio Spinalbese. La coppia aspetta un bambino, anzi più precisamente una bambina. Sono stati proprio loro, attraverso i loro profili social, ad annunciare prima la gravidanza e poi il sesso del bambino. La giovane Belen ha svelato, durante un’intervista a Silvia Toffanin, anche il nome della futura sorellina di Santiago, primogenito della modella argentina: “Sognavo fosse una femminuccia, si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”. Belen, però, rivela anche un momento buio della sua vita con Antonio, raccontando di esser rimasta incinta già una volta e di aver perso il bambino: “Ero rimasta incinta per sbaglio. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021)la showgirl più amata al mondo è felicemente innamorata del suo nuovo compagno Antonio Spinalbese. La coppia aspetta un bambino, anzi più precisamente una bambina. Sono stati proprio loro, attraverso i loro profili social, ad annunciare prima la gravidanza e poi il sesso del bambino. La giovaneha svelato, durante un’intervista a Silvia Toffanin, anche il nome della futura sorellina di Santiago, primogenito della modella argentina: “Sognavo fosse una femminuccia, si chiameràe nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”., però, rivela anche un momento buio della sua vita con Antonio, raccontando di esser rimasta incinta già una volta e di aver perso il bambino: “Ero rimasta incinta per sbaglio. ...

BfcOfficialPage : ?? | FIOCCO ROSA Ieri sera è nata Lavinia, primogenita della famiglia #Poli ?? Congratulazioni da parte di tutta l… - MarinellaIn : RT @PrimeDonne_PiuE: 'Le donne a Cortina dovrebbero indossare qualcosa, un nastro, un fiocco, rosa o il giallo; il segnale deve arrivare in… - danielaranon : RT @PrimeDonne_PiuE: 'Le donne a Cortina dovrebbero indossare qualcosa, un nastro, un fiocco, rosa o il giallo; il segnale deve arrivare in… - ChiccoseDOC : A “VERISSIMO”, BELEN RODRIGUEZ DA’ CONFERMA DEL FIOCCO ROSA E RIVELA IL NOME SCELTO PER LA SECONDOGENITA IN ARRIVO.… - AigaNovara : ?? FIOCCO ROSA IN CASA AIGA NOVARA ?? Il nostro Segretario Luca Donati e sua moglie Qiu Stella sono diventi genitori… -