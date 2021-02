Festival di Sanremo: le 25 canzoni più belle di sempre (Di sabato 20 febbraio 2021) Sul palco dell'Ariston in decenni di Festival si è sentito proprio di tutto: canzoni straordinarie, brani improponibili, veri e propri orrori musicali, e decine, forse centinaia di pezzi totalmente insignificanti. La stessa cosa si può dire per gli artisti, un mix eterogeneo, tra geni della musica, dilettanti allo sbaraglio, finti cantanti, vecchie glorie alla frutta, giovani talenti e giovani bidoni. Di tutto questo, quel che rimane, per fortuna, sono una manciata di canzoni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. Questa è la nostra TOP 25: 1) Luce (tramonti a Est) - Elisa 2) Vita spericolata - Vasco Rossi 3) Nel blu dipinto di blu - Domenico Modugno 4) Lucio Battisti - Un'avventura 5) La terra dei cachi - Elio e le Storie Tese 6) Chi non lavora non fa l'amore - Adriano Celentano e Claudia Mori 7) ... Leggi su panorama (Di sabato 20 febbraio 2021) Sul palco dell'Ariston in decenni disi è sentito proprio di tutto:straordinarie, brani improponibili, veri e propri orrori musicali, e decine, forse centinaia di pezzi totalmente insignificanti. La stessa cosa si può dire per gli artisti, un mix eterogeneo, tra geni della musica, dilettanti allo sbaraglio, finti cantanti, vecchie glorie alla frutta, giovani talenti e giovani bidoni. Di tutto questo, quel che rimane, per fortuna, sono una manciata diche hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. Questa è la nostra TOP 25: 1) Luce (tramonti a Est) - Elisa 2) Vita spericolata - Vasco Rossi 3) Nel blu dipinto di blu - Domenico Modugno 4) Lucio Battisti - Un'avventura 5) La terra dei cachi - Elio e le Storie Tese 6) Chi non lavora non fa l'amore - Adriano Celentano e Claudia Mori 7) ...

