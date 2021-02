Ferrari F1: il team si presenterà ufficialmente il 26 Febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) Arriva la decisione della Ferrari in F1 per quanto riguarda la presentazione della vettura e del team in generale. Marzo si avvicina e l’attesa cresce sempre di più per i fan che potranno assistere anche se virtualmente a questo spettacolo di motori a tutto gas e per i piloti che proveranno a superare i loro limiti. La Ferrari è pronta a far risplendere il cavallino rampante, vedremo se sconfiggerà lo strapotere tedesco della Mercedes. Ferrari: il 2021 deve essere l’anno della rinascita Ferrari F1: quando sarà presentato il team? La Ferrari ha ufficializzato la presentazione online del proprio team venerdì 26 Febbraio a partire dalle 14.00. Per scoprire invece la SF21 che Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. porteranno in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Arriva la decisione dellain F1 per quanto riguarda la presentazione della vettura e delin generale. Marzo si avvicina e l’attesa cresce sempre di più per i fan che potranno assistere anche se virtualmente a questo spettacolo di motori a tutto gas e per i piloti che proveranno a superare i loro limiti. Laè pronta a far risplendere il cavallino rampante, vedremo se sconfiggerà lo strapotere tedesco della Mercedes.: il 2021 deve essere l’anno della rinascitaF1: quando sarà presentato il? Laha ufficializzato la presentazione online del propriovenerdì 26a partire dalle 14.00. Per scoprire invece la SF21 che Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. porteranno in ...

