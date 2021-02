Femminicidio a Genova | il commesso che lavorava con Clara | «Si era già pagata il funerale Sapeva che sarebbe finita male»

(Di sabato 20 febbraio 2021)Ceccarelli, la commerciante genovese uccisa ieri con trenta coltellate dall’ex compagno Renato Scapusi, «si era giàildue settimane fa». «Non voleva gravare sull’anziano padre e sul figlio. Forse aveva capito che», racconta Herbert Lima,che saltuariamentenel negozio gestito da Ceccarelli. Lima ha raccontato che la donna era quotidianamente perseguitata da Scapusi da circa un anno, dal momento in cui Ceccarelli ha deciso di porre fine alla relazione con l’uomo. «Lui passava tutti i giorni e quando c’ero io non entrava, ma ieri purtroppo l’ha trovata da sola – racconta Lima a Repubblica -.qualche giorno fa mi aveva detto che era andata a pagarsi il ...

Emergono importanti risvolti sull'omicidio di Clara Ceccarelli avvenuto ieri a Genova. Parla un commesso e dice che lei sapeva già sarebbe stata uccisa Trenta coltellate avrebbero ucciso ieri Clara Ceccarelli, ennesima vittima uccisa per mano dell'ex compagno che ha confessato. Ieri sera a Genova è stato consumato l'ennesimo femminicidio" ricorda Elena Bruzzese, membro della Camera del Lavoro di Genova. La violenza nei confronti delle donne è una sconfitta per tutti. In duecento, per la quasi totalità donne, hanno reso omaggio all'ennesima vittima di femminicidio, un presidio dolente costruito anche sui ricordi di chi Clara 'amica vera, donna dolcissima che aveva...