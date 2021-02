Federica Panicucci è stata denunciata da Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 20 febbraio 2021): il motivo Un periodo no per la co-conduttrice di Mattino 5,. Infatti, dopo l’incidente domestico che le ha causato delle ustioni alle dita delle mani, ora le sarebberecapitata una denuncia. Una notizia clamorosa che èriportata dal giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Il braccio destro di Alfonso Signorini ha fatto sapere: “portata in tribunale da, per una frase che le due non hanno digerito”. Un processo che dura da anni Ma non è finita qui, sempre su Giornalettismo, ...