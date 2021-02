Fdi: rettore Siena, ‘condanna per offese a Meloni, valuteremo provvedimenti’ (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Condanno con decisione le offese sgradevoli mosse all’onorevole Meloni dalle quali prendo assolutamente le distanze”. Lo dice all’Adnkronos il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati in riferimento ai giudizi espressi dal professore Giovanni Gozzini su Giorgia Meloni durante la trasmissione “Bene bene Male male” del 19 febbraio dell’emittente fiorentina Controradio.Quanto alla possibilità di provvedimenti, Frati sottolinea: “valuteremo eventuali azioni lunedì, ci sono organi competenti per questo, io non ho il potere di sospendere nessuno se non attraverso una procedura che vedremo di avviare la prossima settimana. Abbiamo un collegio di disciplina che raccoglierà i vari elementi per poter valutare e se necessario procedere con provvedimenti ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Condanno con decisione lesgradevoli mosse all’onorevoledalle quali prendo assolutamente le distanze”. Lo dice all’Adnkronos ildell’Università diFrancesco Frati in riferimento ai giudizi espressi dal professore Giovanni Gozzini su Giorgiadurante la trasmissione “Bene bene Male male” del 19 febbraio dell’emittente fiorentina Controradio.Quanto alla possibilità di provvedimenti, Frati sottolinea: “eventuali azioni lunedì, ci sono organi competenti per questo, io non ho il potere di sospendere nessuno se non attraverso una procedura che vedremo di avviare la prossima settimana. Abbiamo un collegio di disciplina che raccoglierà i vari elementi per poter valutare e se necessario procedere con provvedimenti ...

